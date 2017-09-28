В Советске после падения из окна госпитализировали девушку
В Советске после падения из окна госпитализировали девушку. Об этом сообщается на странице системы вызова экстренных оперативных служб в соцсети «Вконтакте».
В Советске после падения из окна госпитализировали девушку. Об этом сообщается на странице системы вызова экстренных оперативных служб в соцсети «Вконтакте».
Инцидент произошёл во вторник, 26 сентября, на улице Каштановой. Девушка выпала из окна предположительно четвёртого этажа.
«О произошедшем в Центр обработки вызовов системы-112 сообщила соседка, услышав крики и увидев с балкона лежащую на земле девушку», — говорится в сообщении.
На происшествие приехали экстренные оперативные службы. Пострадавшую госпитализировали.