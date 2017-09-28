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10:06 (мск), источник: Калининград.Ru

В Советске после падения из окна госпитализировали девушку

В Советске после падения из окна госпитализировали девушку. Об этом сообщается на странице системы вызова экстренных оперативных служб в соцсети «Вконтакте».

Источник: Калининград.Ru

Инцидент произошёл во вторник, 26 сентября, на улице Каштановой. Девушка выпала из окна предположительно четвёртого этажа.

«О произошедшем в Центр обработки вызовов системы-112 сообщила соседка, услышав крики и увидев с балкона лежащую на земле девушку», — говорится в сообщении.

На происшествие приехали экстренные оперативные службы. Пострадавшую госпитализировали.

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