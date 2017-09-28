Поиски Максима Мархалюка продолжаются 12-е сутки

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Поиски пропавшего в Беловежской пуще десятилетнего мальчика Максима Мархалюка продолжатся в четверг, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде «Ангел».

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Десятилетний мальчик пропал в субботу 16 сентября — предположительно, пошел за грибами в Беловежскую пущу. С того дня ребенка ищут сотрудники МЧС и МВД, волонтеры и местные жители, а за поисками следит вся Беларусь.

Искать Мархалюка в четверг будут уже 12-е сутки — ранее и волонтеры, и правоохранители обещали, что не завершат операцию, пока не придут к какому-то результату.

В то же время, добровольцев приезжает на поиски Максима все меньше: накануне, по словам ПСО «Ангел», их было всего 46, хотя на минувших выходных в операции участвовали больше тысячи людей.