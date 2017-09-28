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11:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Канске мошенники оформили кредит по паспорту умершего человека

Мужчина умер 9 лет назад.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Канске мошенники оформили кредит по паспорту умершего 9 лет назад мужчины. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В ведомство обратилась местная жительница, которая рассказала, что на ее адрес из банка пришли уведомления о просрочке платежей по ссуде, оформленной на умершего более 9 лет назад отца.

Стражи порядка установили, что неизвестные в июне этого года по паспорту отца женщины получили потребительский кредит в сумме свыше 70 тыс. рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 69-летний мужчина и 26-летняя женщина. Как стало известно, задержанные нашли утерянный паспорт, после чего, воспользовавшись внешним сходством мужчины с владельцем документа, оформили в банке займ, а полученными деньгами распорядились в личных целях.

Сотрудники полиции изъяли у подозреваемых паспорт и пенсионное удостоверение, принадлежащие отцу заявительницы.

В настоящее время в отношении жителей Канска возбуждено уголовное дело по 159 статье УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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