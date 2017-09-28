Приставы разыскали грабителя, хотевшего избежать суда в Екатеринбурге

Подсудимый Михаил Д., обвиняемый в совершении трех преступлений по статьям УК РФ о краже и грабеже, не явился на заседание суда по своему уголовному делу. Он также не сообщил о причине отсутствия, сообщает пресс-служба УФССП.

Когда пристав прибыл по месту регистрации подсудимого для того, чтобы доставить его в суд принудительно, мужчины дома не оказалось.

«Соседка по коммунальной квартире пояснила, что давно не видела жильца, который и раньше вел аморальный образ жизни и бродяжничал, а теперь и вовсе исчез», — говорится в сообщении.

Опросив всех знакомых, соседей и родственников подсудимого, приставу удалось установить, где он. Нашли его спящим в приямке подвала под окном одного из многоквартирных домов по улице Челюскинцев в приямке. В поимке сыграли свою роль и жалобы от жильцов дома, где он прятался.