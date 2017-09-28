Приставы разыскали грабителя, хотевшего избежать суда в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября, ИА УралПолит.Ru. Судебные приставы разыскали обвиняемого в грабеже и краже, не желавшего добровольно являться на заседания суда.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября, ИА УралПолит.Ru. Судебные приставы разыскали обвиняемого в грабеже и краже, не желавшего добровольно являться на заседания суда.
Подсудимый Михаил Д., обвиняемый в совершении трех преступлений по статьям УК РФ о краже и грабеже, не явился на заседание суда по своему уголовному делу. Он также не сообщил о причине отсутствия, сообщает
Когда пристав прибыл по месту регистрации подсудимого для того, чтобы доставить его в суд принудительно, мужчины дома не оказалось.
«Соседка по коммунальной квартире пояснила, что давно не видела жильца, который и раньше вел аморальный образ жизни и бродяжничал, а теперь и вовсе исчез», — говорится в сообщении.
Опросив всех знакомых, соседей и родственников подсудимого, приставу удалось установить, где он. Нашли его спящим в приямке подвала под окном одного из многоквартирных домов по улице Челюскинцев в приямке. В поимке сыграли свою роль и жалобы от жильцов дома, где он прятался.
Беглец был доставлен в суд, где его арестовали на время процесса в связи с плохим поведением и укрыванием от правосудия. До того он находился под подпиской о невыезде.