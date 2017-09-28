Пятеро детей, снятых с поезда в Екатеринбурге из-за отравления, выписаны из больницы

«Их сегодня выписали с рекомендациями. В девятой детской больнице они прошли лечение, обследование в полном объеме», — сказал собеседник агентства, добавив, что детям поставили предварительный диагноз «пищевая инфекция».

В пресс-службе Горздрава отметили, что детей из больницы забрал тренер.

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Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, по предварительным данным, дети отравились не в поезде.

«Предположительно, источник болезни они получили не в поезде», — сказал собеседник агентства.

По факту отравления детей, следовавших в поезде «Челябинск — Санкт-Петербург» проводится доследственная проверка.

Как сообщалось, группа из 19 одиннадцатилетних детей и одного взрослого возвращалась с первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей из Челябинска в Пермь. Перед прибытием в Екатеринбург пятеро из них пожаловались на плохое самочувствие.