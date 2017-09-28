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11:15 (мск), источник: НТА-Приволжье

Неустановленный пешеход погиб под колесами ГАЗели на трассе Нижний Новгород-Киров

Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла 27 сентября в 19:50 на 21 км трассы Нижний Новгород-Киров в Борском районе.

Согласно информации, 38-летний водитель автомобиля ГАЗ 33022 сбил пешехода, который переходил проезжую часть перед близко идущим транспортом, вне зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал пешеход: неустановленный мужчина на вид 60 лет получил смертельное ранение.

Всего же за минувшие сутки в Нижегородской области было зарегистрировано 7 ДТП, в которых погиб 1 человек, ранено 6 человек. В Нижнем Новгороде произошло две автоаварии.

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