Неустановленный пешеход погиб под колесами ГАЗели на трассе Нижний Новгород-Киров
Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла 27 сентября в 19:50 на 21 км трассы Нижний
Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла 27 сентября в 19:50 на 21 км трассы Нижний
Согласно информации, 38-летний водитель автомобиля ГАЗ 33022 сбил пешехода, который переходил проезжую часть перед близко идущим транспортом, вне зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал пешеход: неустановленный мужчина на вид 60 лет получил смертельное ранение.
Всего же за минувшие сутки в Нижегородской области было зарегистрировано 7 ДТП, в которых погиб 1 человек, ранено 6 человек. В Нижнем Новгороде произошло две автоаварии.