Торговые центры в Иркутске и Ангарске могли заминировать

ТЦ «Карамель», ТЦ «Jam Молл», ТЦ «Европарк», ТЦ «Цветной парк» и другие центры в Иркутске, а также ТЦ «Фестиваль» в Ангарске могли заминировать. Об этом стало известно из соцсетей. На месте работают правоохранительные органы и МЧС. Проводится эвакуация персонала и посетителей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на аккаунт svodka38 в соцсети Instagram.