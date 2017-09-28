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11:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Торговые центры в Иркутске и Ангарске могли заминировать

На месте работают экстренные службы.

Источник: IrkutskMedia.ru

ТЦ «Карамель», ТЦ «Jam Молл», ТЦ «Европарк», ТЦ «Цветной парк» и другие центры в Иркутске, а также ТЦ «Фестиваль» в Ангарске могли заминировать. Об этом стало известно из соцсетей. На месте работают правоохранительные органы и МЧС. Проводится эвакуация персонала и посетителей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на аккаунт svodka38 в соцсети Instagram.

Напомним, что звонки о возможном минировании торгового центра «Европарк» и нескольких школ в Иркутске поступили утром, 13 сентября. Сейчас проходит эвакуация людей. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Здание Свердловского районного суда Иркутска могло быть заминировано 13 сентября. Телефонный звонок поступил в 11.10. Сотрудники суда и посетители были эвакуированы из здания, однако взрывное устройство обнаружено было.

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