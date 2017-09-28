Вспышкой отравления в челябинском поезде займется прокуратура
Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту отравления юных спортсменов, возвращавшихся в Пермь с соревнований по гандболу в Челябинске.
Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту отравления юных спортсменов, возвращавшихся в Пермь с соревнований по гандболу в Челябинске.
Пятеро детей были сняты с поезда и госпитализированы в Екатеринбурге, сообщили в надзорном ведомстве.
— 24 сентября со станции Екатеринбург — Пассажирский в Детскую городскую клиническую больницу № 9 были госпитализированы пять несовершеннолетних пассажиров поезда № 191 сообщением Челябинск —
По поручению Уральского транспортного прокурора проверкой инцидента займутся транспортные прокуратуры Свердловской, Пермской и Челябинской областей, отметили в ведомстве.