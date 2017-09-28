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10:11 (мск), источник: "Российская газета"

Вспышкой отравления в челябинском поезде займется прокуратура

Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту отравления юных спортсменов, возвращавшихся в Пермь с соревнований по гандболу в Челябинске.

Источник: РИА "Новости"

Пятеро детей были сняты с поезда и госпитализированы в Екатеринбурге, сообщили в надзорном ведомстве.

— 24 сентября со станции Екатеринбург — Пассажирский в Детскую городскую клиническую больницу № 9 были госпитализированы пять несовершеннолетних пассажиров поезда № 191 сообщением Челябинск — Санкт-Петербург, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. — В составе организованной группы из 19 человек они возвращалась в Пермь из Челябинска с соревнований первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей. В больнице 11-летним спортсменам поставлен предварительный диагноз: токсико-инфекционное отравление.

По поручению Уральского транспортного прокурора проверкой инцидента займутся транспортные прокуратуры Свердловской, Пермской и Челябинской областей, отметили в ведомстве.

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