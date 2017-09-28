Вспышкой отравления в челябинском поезде займется прокуратура

Пятеро детей были сняты с поезда и госпитализированы в Екатеринбурге, сообщили в надзорном ведомстве.

— 24 сентября со станции Екатеринбург — Пассажирский в Детскую городскую клиническую больницу № 9 были госпитализированы пять несовершеннолетних пассажиров поезда № 191 сообщением Челябинск — Санкт-Петербург, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. — В составе организованной группы из 19 человек они возвращалась в Пермь из Челябинска с соревнований первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей. В больнице 11-летним спортсменам поставлен предварительный диагноз: токсико-инфекционное отравление.