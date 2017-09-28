Стали известны подробности изъятия у чиновницы налоговой службы 4 квартир в Уфе

Напомним, в ходе расследования выяснилось, что чиновнице принадлежат четыре квартиры в Уфе общей стоимостью 18 миллионов рублей. Три из них расположены в одном из домов микрорайона «Айгуль». Еще одна квартира находится в жилом комплексе «Грин парк».

Общая площадь квартир составила 300 кв. м, общая стоимость — 18 миллионов рублей. Три квартиры были записаны на мать чиновницы. Площадь квартиры в «Грин парке» — более 100 кв. м.

Выявить факт незаконного владения собственностью помогла процедура контроля за расходами. Чиновница не смогла доказать законность происхождения средств, на которые были куплены квартиры.