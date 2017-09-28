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10:18 (мск), источник: PROUFU.ru

Стали известны подробности изъятия у чиновницы налоговой службы 4 квартир в Уфе

Стали известны подробности процесса над сотрудницей налоговой инспекции, обвиняемой в посредничестве при даче взятки.

Напомним, в ходе расследования выяснилось, что чиновнице принадлежат четыре квартиры в Уфе общей стоимостью 18 миллионов рублей. Три из них расположены в одном из домов микрорайона «Айгуль». Еще одна квартира находится в жилом комплексе «Грин парк».

Общая площадь квартир составила 300 кв. м, общая стоимость — 18 миллионов рублей. Три квартиры были записаны на мать чиновницы. Площадь квартиры в «Грин парке» — более 100 кв. м.

Выявить факт незаконного владения собственностью помогла процедура контроля за расходами. Чиновница не смогла доказать законность происхождения средств, на которые были куплены квартиры.

Решением суда чиновницу приговорили к 5 годам условно и штрафу 2 миллиона рублей. Кроме того, прокуратура через суд добилась изъятия выявленных квартир в доход государства.

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