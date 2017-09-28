Стали известны подробности изъятия у чиновницы налоговой службы 4 квартир в Уфе
Стали известны подробности процесса над сотрудницей налоговой инспекции, обвиняемой в посредничестве при даче взятки.
Стали известны подробности процесса над сотрудницей налоговой инспекции, обвиняемой в посредничестве при даче взятки.
Напомним, в ходе расследования выяснилось, что чиновнице принадлежат четыре квартиры в Уфе общей стоимостью 18 миллионов рублей. Три из них расположены в одном из домов микрорайона «Айгуль». Еще одна квартира находится в жилом комплексе «Грин парк».
Общая площадь квартир составила 300 кв. м, общая стоимость — 18 миллионов рублей. Три квартиры были записаны на мать чиновницы. Площадь квартиры в «Грин парке» — более 100 кв. м.
Выявить факт незаконного владения собственностью помогла процедура контроля за расходами. Чиновница не смогла доказать законность происхождения средств, на которые были куплены квартиры.
Решением суда чиновницу приговорили к 5 годам условно и штрафу 2 миллиона рублей. Кроме того, прокуратура через суд добилась изъятия выявленных квартир в доход государства.