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10:46 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградец заплатит 28 млн штрафа за попытку дать взятку

Жителю Калининграду придется отсидеть в колонии 15 месяцев и заплатить штраф в 28 миллионов рублей за попытку дать взятку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Обвинительный приговор вынесен 58-летнему мужчине, который решил помочь фирме в конкурсе — победитель получил бы право разрабатывать проектную документацию капитального ремонта автомобильной дороги «Калининград-Полесск».

«С этой целью он обратился к теперь уже бывшему заместителю начальника отдела по надзору за промышленной безопасностью по Калининградской области Центрального управления Ростехнадзора, с предложением выступить в качестве посредника и передать взятку сотрудникам конкурсного агентства», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

Чиновник согласился. Сотрудникам конкурсного агентства он должен был передать 1 млн рублей. Но при этом выполнять принятые на себя обязательства экс-чиновник не собирался.

Посредника и представителя фирмы задержали при передаче 700 тысяч рублей.

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