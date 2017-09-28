Калининградец заплатит 28 млн штрафа за попытку дать взятку

Обвинительный приговор вынесен 58-летнему мужчине, который решил помочь фирме в конкурсе — победитель получил бы право разрабатывать проектную документацию капитального ремонта автомобильной дороги «Калининград-Полесск».

«С этой целью он обратился к теперь уже бывшему заместителю начальника отдела по надзору за промышленной безопасностью по Калининградской области Центрального управления Ростехнадзора, с предложением выступить в качестве посредника и передать взятку сотрудникам конкурсного агентства», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

Чиновник согласился. Сотрудникам конкурсного агентства он должен был передать 1 млн рублей. Но при этом выполнять принятые на себя обязательства экс-чиновник не собирался.