Калининградец заплатит 28 млн штрафа за попытку дать взятку
Жителю Калининграду придется отсидеть в колонии 15 месяцев и заплатить штраф в 28 миллионов рублей за попытку дать взятку. Об этом сообщает
Жителю Калининграду придется отсидеть в колонии 15 месяцев и заплатить штраф в 28 миллионов рублей за попытку дать взятку. Об этом сообщает
Обвинительный приговор вынесен 58-летнему мужчине, который решил помочь фирме в конкурсе — победитель получил бы право разрабатывать проектную документацию капитального ремонта автомобильной дороги «Калининград-Полесск».
«С этой целью он обратился к теперь уже бывшему заместителю начальника отдела по надзору за промышленной безопасностью по Калининградской области Центрального управления Ростехнадзора, с предложением выступить в качестве посредника и передать взятку сотрудникам конкурсного агентства», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
Чиновник согласился. Сотрудникам конкурсного агентства он должен был передать 1 млн рублей. Но при этом выполнять принятые на себя обязательства
Посредника и представителя фирмы задержали при передаче 700 тысяч рублей.