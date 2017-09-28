На закрытой из-за шторма Керченской переправе скопилось 2,7 тыс. машин

Источник: РИА "Новости"

«В порту “Крым” скопилось 590 легковых автомобилей, 44 автобуса и 120 грузовых транспортных средств, в том числе малотоннажных. В порту “Кавказ” 315 легковушек, 79 автобусов и 220 грузовых и малотоннажных средств», — сказал «Интерфаксу» представитель компании «Морская дирекция» (оператор Керченской паромной переправы).

Кроме того, на специальной накопительной площадке для грузовиков со стороны Крыма стоит 691 фура, с краснодарской стороны — 645.

Переправа закрылась в понедельник, в 22:20 по московскому времени. Крымское управление МЧС объявляло штормовое предупреждение на полуострове до выходных: порывы ветра могут достигать 27 м/с.

Керченская переправа — единственная автотранспортная артерия между Крымским полуостровом и «материковой» частью России. Она используется для перевозки людей, автомобилей и грузов.