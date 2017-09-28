На закрытой из-за шторма Керченской переправе скопилось 2,7 тыс. машин
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Около 2,7 тысыч машин ждут открытия движения паромов в Керченском проливе, которое было остановлено 58 часов назад
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Около 2,7 тысыч машин ждут открытия движения паромов в Керченском проливе, которое было остановлено 58 часов назад
«В порту “Крым” скопилось 590 легковых автомобилей, 44 автобуса и 120 грузовых транспортных средств, в том числе малотоннажных. В порту “Кавказ” 315 легковушек, 79 автобусов и 220 грузовых и малотоннажных средств», — сказал «Интерфаксу» представитель компании «Морская дирекция» (оператор Керченской паромной переправы).
Кроме того, на специальной накопительной площадке для грузовиков со стороны Крыма стоит 691 фура, с краснодарской стороны — 645.
Переправа закрылась в понедельник, в 22:20 по московскому времени. Крымское управление МЧС объявляло штормовое предупреждение на полуострове до выходных: порывы ветра могут достигать 27 м/с.
Керченская переправа — единственная автотранспортная артерия между Крымским полуостровом и «материковой» частью России. Она используется для перевозки людей, автомобилей и грузов.
Ожидается, что стихия утихнет в первую половину дня пятницы, и переправа возобновит работу. «Морская дирекция» просит автомобилистов для уменьшения времени ожидания в очереди на паромы преузжать на переправу в пятницу вечером либо в субботу утром.