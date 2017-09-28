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10:37 (мск), источник: Интерфакс

На закрытой из-за шторма Керченской переправе скопилось 2,7 тыс. машин

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Около 2,7 тысыч машин ждут открытия движения паромов в Керченском проливе, которое было остановлено 58 часов назад из-за сильного ветра: 1,4 тыс. — со стороны Крыма, порядка 1,3 тыс. — со стороны Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

«В порту “Крым” скопилось 590 легковых автомобилей, 44 автобуса и 120 грузовых транспортных средств, в том числе малотоннажных. В порту “Кавказ” 315 легковушек, 79 автобусов и 220 грузовых и малотоннажных средств», — сказал «Интерфаксу» представитель компании «Морская дирекция» (оператор Керченской паромной переправы).

Кроме того, на специальной накопительной площадке для грузовиков со стороны Крыма стоит 691 фура, с краснодарской стороны — 645.

Переправа закрылась в понедельник, в 22:20 по московскому времени. Крымское управление МЧС объявляло штормовое предупреждение на полуострове до выходных: порывы ветра могут достигать 27 м/с.

Керченская переправа — единственная автотранспортная артерия между Крымским полуостровом и «материковой» частью России. Она используется для перевозки людей, автомобилей и грузов.

Ожидается, что стихия утихнет в первую половину дня пятницы, и переправа возобновит работу. «Морская дирекция» просит автомобилистов для уменьшения времени ожидания в очереди на паромы преузжать на переправу в пятницу вечером либо в субботу утром.

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