Житель Свердловской области подозревается в убийстве матери, сестры и племянницы

«27 сентября в полицию поступило сообщение, о том, что после тушения пожара в частном доме в поселке Санкино Свердловской области обнаружены тела владелицы дома, женщины 1968 года рождения, ее дочери 1992 года рождения и годовалой внучки со следами насильственной смерти», — приводятся в сообщении слова И. Волк.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления — сына погибшей, молодого человека 1990 года рождения. Он дал признательные показания и пояснил, что в ходе бытового конфликта нанес множественные удары топором матери, сестре и племяннице.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону, информация о произошедшем в правоохранительные органы поступила от главы Санкинской сельской администрации. Он первым оказался на месте происшествия, потушил возгорание в комнате и обнаружил тела.

По словам мужчины, он пришел в этот дом, потому что увидел родственника погибших — молодого человека 1990 года рождения, который был в состоянии алкогольного опьянения и в окровавленной одежде. Глава сельской администрации решил проверить, что случилось в доме и стал первым очевидцем произошедшего.