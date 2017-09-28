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10:31 (мск), источник: Интерфакс

Житель Свердловской области подозревается в убийстве матери, сестры и племянницы

Екатеринбург. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Полицейские задержали в Свердловской области подозреваемого в убийстве трех человек, включая годовалого ребенка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«27 сентября в полицию поступило сообщение, о том, что после тушения пожара в частном доме в поселке Санкино Свердловской области обнаружены тела владелицы дома, женщины 1968 года рождения, ее дочери 1992 года рождения и годовалой внучки со следами насильственной смерти», — приводятся в сообщении слова И. Волк.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления — сына погибшей, молодого человека 1990 года рождения. Он дал признательные показания и пояснил, что в ходе бытового конфликта нанес множественные удары топором матери, сестре и племяннице.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону, информация о произошедшем в правоохранительные органы поступила от главы Санкинской сельской администрации. Он первым оказался на месте происшествия, потушил возгорание в комнате и обнаружил тела.

По словам мужчины, он пришел в этот дом, потому что увидел родственника погибших — молодого человека 1990 года рождения, который был в состоянии алкогольного опьянения и в окровавленной одежде. Глава сельской администрации решил проверить, что случилось в доме и стал первым очевидцем произошедшего.

Молодой человек подозревается по п.п."ап."а ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

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