На Кубани чиновницу уличили в предоставлении привилегий в бизнесе сыну-депутату

Прокуратурой Мостовского района проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства и законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что глава Краснокутского сельского поселения Мостовского района, выходя за пределы полномочий, для предоставления имущественных выгод и привилегий своему сыну, являющемуся руководителем муниципального унитарного предприятия «Водоканал» и одновременно депутатом Совета Краснокутского сельского поселения, подписала акт выполненных работ по договору создания культурных пастбищ, что послужило основанием для неправомерного получения предприятием субсидии на общую сумму свыше 700 тыс. рублей и привело к конфликту интересов.

При этом установлено, что агротехнические работы на общую сумму более 200 тыс. рублей предприятием фактически не выполнены, а произведены крестьянско-фермерским хозяйством еще в октябре 2013 года как пользователем земельного участка, что повлекло причинение ущерба государству в указанном размере.

Прокуратурой района и органами полиции материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения руководителем СУ СК по краю в отношении главы поселения и депутата возбуждено уголовное дело по статьям «Пособничество в мошенничестве» и «Мошенничество при получении выплат».