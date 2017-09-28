На Кубани чиновницу уличили в предоставлении привилегий в бизнесе сыну-депутату
В Мостовском районе по инициативе прокурора возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации и депутата муниципального образования.
В Мостовском районе по инициативе прокурора возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации и депутата муниципального образования.
Прокуратурой Мостовского района проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства и законодательства о противодействии коррупции.
Установлено, что глава Краснокутского сельского поселения Мостовского района, выходя за пределы полномочий, для предоставления имущественных выгод и привилегий своему сыну, являющемуся руководителем муниципального унитарного предприятия «Водоканал» и одновременно депутатом Совета Краснокутского сельского поселения, подписала акт выполненных работ по договору создания культурных пастбищ, что послужило основанием для неправомерного получения предприятием субсидии на общую сумму свыше 700 тыс. рублей и привело к конфликту интересов.
При этом установлено, что агротехнические работы на общую сумму более 200 тыс. рублей предприятием фактически не выполнены, а произведены
Прокуратурой района и органами полиции материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения руководителем СУ СК по краю в отношении главы поселения и депутата возбуждено уголовное дело по статьям «Пособничество в мошенничестве» и «Мошенничество при получении выплат».
В настоящее время глава по ходатайству следователя отстранена судом от занимаемой должности, сообщает «Югополису»