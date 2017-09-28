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11:36 (мск), источник: РБК

В Подмосковье задержали телефонного террориста

В Подмосковье задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании жилого дома в городе Пушкино. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

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31-летний мужчина позвонил оператору экстренной службы «112» и сообщил о минировании подъезда дома. Кинологи и оперативники проверили эту информацию. Сообщение оказалось ложным. На следующий день подозреваемый позвонил с подобной угрозой еще один раз.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемый арестован.

​26 сентября издание Life сообщило, что сотрудники спецслужб установили ответственного за организацию волны телефонного терроризма в России. По данным издания, им оказался 28-летний выходец из Ставропольского края, который вступил в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Его предполагаемой целью было «усыпление бдительности» россиян.

Однако в ФСБ опровергли данную информацию.

Волна анонимных сообщений о минировании различных учреждений в городах России продолжается с 10 сентября. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали в правоохранительные органы Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Пензы, Брянска, Перми и десятки других городах. Массовые эвакуации проходили в торговых центрах, кинотеатрах, учебных заведениях, объектах транспортной инфраструктуры и органах местной власти. В результате проверок взрывных устройств обнаружено не было.

Ущерб от сообщений о минировании только с 10 по 17 сентября составил, по данным МВД, около 300 млн руб.

В Кремле назвали происходящее телефонным терроризмом. Глава МЧС Владимир Пучков считает звонки с угрозами о взрывах «серьезной проблемой».

400 тысяч человек эвакуировали в России за 10 дней из-за звонков о минировании
Во время загрузки произошла ошибка.
23 сентября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Nikolay ✓
Я считаю, что арестововать его было не нужно как минимум штрафануть, а то получается он сядет на три года, и будет питаться на налоги граждан этой страны.
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