Девушка упала со второго этажа заброшенного завода «Красный треугольник»
15-летняя школьница получила множественные переломы.
15-летняя школьница получила множественные переломы.
27 сентября около трех часов дня 15-летняя девушка упала с высоты второго этажа заброшенного завода «Красный треугольник». По информации «Фонтанка. Ру» две подруги просто прогуливались по пустующим корпусам завода на Обводном канале, 138.
Скорая диагностировала множественные повреждения: двойной перелом руки и перелом кости таза. Сейчас девушка находится в состоянии средней степени тяжести.