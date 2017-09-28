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11:31 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Девушка упала со второго этажа заброшенного завода «Красный треугольник»

15-летняя школьница получила множественные переломы.

"Red Triangle"

27 сентября около трех часов дня 15-летняя девушка упала с высоты второго этажа заброшенного завода «Красный треугольник». По информации «Фонтанка. Ру» две подруги просто прогуливались по пустующим корпусам завода на Обводном канале, 138.

В какой-то момент одна из них поскользнулась и сорвалась вниз.

Скорая диагностировала множественные повреждения: двойной перелом руки и перелом кости таза. Сейчас девушка находится в состоянии средней степени тяжести.

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