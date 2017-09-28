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11:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани иномарка сбила 16-летнего парня вне пешеходного перехода

(Казань, 28 сентября, «Татар-информ»). В Казани иномарка сбила 16-летнего студента, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Накануне днем 34-летний водитель «Лады Веста» напротив дома № 35/2 по Сибирскому тракту сбил студента одного из казанских колледжей, пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате аварии молодой человек был госпитализирован с переломом лодыжки.

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