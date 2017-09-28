В Волгоградской области мужчина изготавливал и продавал наркотики и огнестрельное оружие
Житель Урюпинского района задержан сотрудниками УФСБ РФ по региону и полицейскими.
Житель Урюпинского района задержан сотрудниками УФСБ РФ по региону и полицейскими.
Его задержали за причастность к незаконному обороту наркотических веществ, незаконному обороту огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, сообщают ВДТВ в
В подземном сооружении в Урюпинске была обнаружена и изъята марихуана и сырье для ее производства общим весом более 150 килограммов, 3 единицы огнестрельного оружия, в частности, АК-47,
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК России, и по части 1 статьи 222 УК России.