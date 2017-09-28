В Волгоградской области мужчина изготавливал и продавал наркотики и огнестрельное оружие

Его задержали за причастность к незаконному обороту наркотических веществ, незаконному обороту огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, сообщают ВДТВ в пресс-службе УФСБ РФ по региону.

В подземном сооружении в Урюпинске была обнаружена и изъята марихуана и сырье для ее производства общим весом более 150 килограммов, 3 единицы огнестрельного оружия, в частности, АК-47, пистолет-пулемет Шпагина, винтовка Маузер и боеприпасы к ним в количестве более 400 единиц. Задержанного поместили под стражу.