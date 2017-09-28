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15:26 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области мужчина изготавливал и продавал наркотики и огнестрельное оружие

Житель Урюпинского района задержан сотрудниками УФСБ РФ по региону и полицейскими.

Его задержали за причастность к незаконному обороту наркотических веществ, незаконному обороту огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, сообщают ВДТВ в пресс-службе УФСБ РФ по региону.

В подземном сооружении в Урюпинске была обнаружена и изъята марихуана и сырье для ее производства общим весом более 150 килограммов, 3 единицы огнестрельного оружия, в частности, АК-47, пистолет-пулемет Шпагина, винтовка Маузер и боеприпасы к ним в количестве более 400 единиц. Задержанного поместили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК России, и по части 1 статьи 222 УК России.

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