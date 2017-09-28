В Румынии минувшей ночью в ДТП попал автобус с гражданами Молдовы
В Румынии прошлой ночью попал в ДТП автобус с гражданами Молдовы. Он направлялся из Бухареста в Кишинев.
В Румынии прошлой ночью попал в ДТП автобус с гражданами Молдовы. Он направлялся из Бухареста в Кишинев.
На территории уезда Галац в него врезалась легковушка, которая выехала на встречную полосу. От удара автобус развернуло, и он снес с обочины припаркованную там маршрутку.
Водитель легкового автомобиля скончался на месте. О других жертвах, а также о пострадавших не сообщается. По данным румынских СМИ, на месте аварии работают спасатели.