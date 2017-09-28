Частный жилой дом горит в садовом товариществе на севере Москвы
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Частный жилой дом горит в садовом товариществе на севере Москвы, произошло обрушение по всей площади. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Частный жилой дом горит в садовом товариществе на севере Москвы, произошло обрушение по всей площади. Об этом ТАСС сообщили в
«На территории садового товарищества на улице Стартовой, дом 2а происходит загорание частного жилого дома на площади 100 кв. метров», — сообщили в ведомстве.
Пожар локализован, ведется его тушение. Под завалами дома находятся газовые баллоны, произошла их разгерметизация, и идет интенсивное горение газовой смеси.
Информация о пострадавших при пожаре не поступала.