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10:59 (мск), источник: ТАСС

Частный жилой дом горит в садовом товариществе на севере Москвы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Частный жилой дом горит в садовом товариществе на севере Москвы, произошло обрушение по всей площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«На территории садового товарищества на улице Стартовой, дом 2а происходит загорание частного жилого дома на площади 100 кв. метров», — сообщили в ведомстве.

В ходе тушения пожара произошло полное обрушение строения.

Пожар локализован, ведется его тушение. Под завалами дома находятся газовые баллоны, произошла их разгерметизация, и идет интенсивное горение газовой смеси.

Информация о пострадавших при пожаре не поступала.

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