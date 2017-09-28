Областной суд оставил под стражей полицейских Озерска, избивших дебошира
Обвиняемые и адвокат просили отпустить их под домашний арест.
Обвиняемые и адвокат просили отпустить их под домашний арест.
Бывшие сотрудники полиции, арестованные в Озерске (ЗАТО, Челябинская область) за превышение полномочий и подкуп потерпевшего, попросились домой из СИЗО, однако областной суд оставил их под стражей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня, 28 сентября, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении двух уволенных сотрудников полиции Озерска. Постановления об аресте обжаловали сами обвиняемые и их адвокат, попросив изменить меру пресечения на домашний арест.
«Областной суд оставил без изменения постановления Озерского городского суда от 15 сентября 2017 года, которыми обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 ноября 2017 года», — рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.
Напомним, уголовное дело в отношении полицейских связано с событиями, произошедшими еще 30 июля в Озерске. Тогда в свой выходной день сотрудник ГИБДД стал очевидцем драки, в которой, как ему показалось, избивали подростков. Страж порядка не смог пройти мимо и вмешался, заявив, что он сотрудник МВД. Однако вместо того, чтобы прекратить противоправные действия, троица взрослых налетчиков напала на него. Злоумышленников разогнал только наряд ППС, прибывший на место. Сотрудника ГИБДД госпитализировали с переломом челюсти.
Буйных нарушителей доставили в отдел. Один из самых агрессивных участников был подвергнут административному аресту на 10 суток. Кроме того, в отношении него возбудили дело по статье 318 УК РФ (применение насилие в отношении представителя власти). Выйдя из изолятора, парень написал заявление на сотрудников полиции, которые, с его слов, плохо с ним обращались в ИВС: пинали, пытали током и выбили несколько зубов. В качестве доказательств молодой человек предъявил телесные повреждения. Началось разбирательство. Через несколько дней оперов полиции поймали при передаче денег адвокату заявившего на них дебошира. Им вменяют части 1 статьи 309 УК РФ (подкуп потерпевшего в целях дачи им ложных показаний) и пункты «а, б» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия и спецсредств).