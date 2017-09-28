Областной суд оставил под стражей полицейских Озерска, избивших дебошира

Бывшие сотрудники полиции, арестованные в Озерске (ЗАТО, Челябинская область) за превышение полномочий и подкуп потерпевшего, попросились домой из СИЗО, однако областной суд оставил их под стражей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 28 сентября, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении двух уволенных сотрудников полиции Озерска. Постановления об аресте обжаловали сами обвиняемые и их адвокат, попросив изменить меру пресечения на домашний арест.

«Областной суд оставил без изменения постановления Озерского городского суда от 15 сентября 2017 года, которыми обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 ноября 2017 года», — рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Напомним, уголовное дело в отношении полицейских связано с событиями, произошедшими еще 30 июля в Озерске. Тогда в свой выходной день сотрудник ГИБДД стал очевидцем драки, в которой, как ему показалось, избивали подростков. Страж порядка не смог пройти мимо и вмешался, заявив, что он сотрудник МВД. Однако вместо того, чтобы прекратить противоправные действия, троица взрослых налетчиков напала на него. Злоумышленников разогнал только наряд ППС, прибывший на место. Сотрудника ГИБДД госпитализировали с переломом челюсти.