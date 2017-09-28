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11:25 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Житель Туапсе угрожал ножом и газовым баллончиком продавцу магазина

Мужчина требовал выручку из кассы, инцидент произошел днем.

Полицейские Туапсинского района по горячим следам поймали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. С заявлением о напавшем, к правоохранителям обратилась хозяйка местного магазина продуктов.

«Со слов продавца, днем в помещение торговой точки вошел неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения и, угрожая ножом, а также газовым баллоном, потребовал выдать ему всю выручку из кассы. Получив отпор со стороны работника магазина, нападавший скрылся, выбросив предметы, используемые в качестве оружия», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

49-летнего местного жителя удалось поймать по ориентировке, которую составили стражи порядка со слов продавца. Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», злоумышленнику может грозить до десяти лет лишения свободы.

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