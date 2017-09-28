Сотрудницы банка присвоили деньги умершего клиента в Алматы

Как установлено, заместитель начальника филиала Б. и ее подчиненная С. присвоили деньги умершего клиента. Одним из вкладчиков 28 марта 2016 года в банке был открыт счет с первоначальным взносом денежной суммы в размере 7 706 275 80 тенге.
«В апреле 2016 года клиент банка А. скоропостижно скончался, узнав об этом, С. уведомила Б., которая, уведомила Б., и было выяснено, что наследников у него нет. Имея непосредственный доступ к счетам клиентов банка, С. и Б. посредством смс-банкинга с помощью карты «Сбербанк онлайн», совершили хищение денежных средств с банковской карточки клиента А. на сумму в размере 7 663 000 тенге, причинив особо крупный ущерб АО «Сбербанк», — говорится в информации суда.
Кроме того, по материалам дела, замначальника филиала в июне 2015 года присвоила подарочные сертификаты на сумму 1,5 миллиона тенге, которые предназначались 14 клиентам банка. В судебном заседании сотрудницы банка свою вину признали полностью.
«Приговором суда Б. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 190 и пунктом 2 части 4 статьи 189 УК Республики Казахстан, и ей окончательно назначено восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в банковской деятельности, связанные с материальной ответственностью, сроком на пять лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. С. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 УК Республики Казахстан, и ей назначено наказание семь лет лишения свободы, с лишением права занимать должности в банковской деятельности, связанные с материальной ответственностью, сроком на пять лет. На основании части 3 статьи 63 УК Республики Казахстан назначенное наказание С. считать условным на семь лет», — говорится в приговоре суда. Приговор пока не вступил в законную силу.