Сотрудницы банка присвоили деньги умершего клиента в Алматы

Источник: Tengrinews

Как установлено, заместитель начальника филиала Б. и ее подчиненная С. присвоили деньги умершего клиента. Одним из вкладчиков 28 марта 2016 года в банке был открыт счет с первоначальным взносом денежной суммы в размере 7 706 275 80 тенге.

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«В апреле 2016 года клиент банка А. скоропостижно скончался, узнав об этом, С. уведомила Б., которая, уведомила Б., и было выяснено, что наследников у него нет. Имея непосредственный доступ к счетам клиентов банка, С. и Б. посредством смс-банкинга с помощью карты «Сбербанк онлайн», совершили хищение денежных средств с банковской карточки клиента А. на сумму в размере 7 663 000 тенге, причинив особо крупный ущерб АО «Сбербанк», — говорится в информации суда.

Кроме того, по материалам дела, замначальника филиала в июне 2015 года присвоила подарочные сертификаты на сумму 1,5 миллиона тенге, которые предназначались 14 клиентам банка. В судебном заседании сотрудницы банка свою вину признали полностью.