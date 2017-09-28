Дело создателя «армии зомби» дошло до Свердловского облсуда

Апелляция на приговор экс-милиционеру Арсену Байрамбекову, осужденному за убийство шести человек, вновь поступила в Свердловский облсуд.

«Дело поступило, но дата рассмотрения пока не назначена», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе инстанции.

В 2003 и 2010 годах Байрамбеков совершил два заказных убийства. Его жертвами стали бизнесмены из Екатеринбурга. Увлекшись затем оккультизмом, он в 2014 году совершил 4 человеческих жертвоприношения в лесу под Среднеуральском.

В марте 2017 года Верхнепышминский суд отправил Байрамбекова в колонию строгого режима на 13 лет. Этот приговор не устроил ни одну из сторон: сам подсудимый посчитал его жестким, а представители потерпевших — слишком мягким.