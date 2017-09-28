Дело создателя «армии зомби» дошло до Свердловского облсуда
Со второй попытки.
Со второй попытки.
Апелляция на приговор
«Дело поступило, но дата рассмотрения пока не назначена», — сообщили «Уралинформбюро» в
В 2003 и 2010 годах Байрамбеков совершил два заказных убийства. Его жертвами стали бизнесмены из Екатеринбурга. Увлекшись затем оккультизмом, он в 2014 году совершил 4 человеческих жертвоприношения в лесу под Среднеуральском.
В марте 2017 года Верхнепышминский суд отправил Байрамбекова в колонию строгого режима на 13 лет. Этот приговор не устроил ни одну из сторон: сам подсудимый посчитал его жестким, а представители потерпевших — слишком мягким.
В июле Свердловский облсуд, куда поступила апелляция, вернул материалы дела в Верхнюю Пышму. Об этом просил Байрамбеков — он захотел ознакомиться с вещественными доказательствами.