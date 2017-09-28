Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Путин уволил с военной службы главкома ВКС Бондарева?
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Открытую часть бюджета решили сократить, а закрытую увеличить
Савченко попала в ДТП
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
СМИ: жители Ростова-на-Дону испугались испытания ракеты «Тополь»
СМИ: Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Порошенко «зачистит» и уничтожит Донбасс – Азаров
Эксперт: Порошенко понял — Крымский мост настоящий
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11:24 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Подробности от СКР: массовое убийство под Алапаевском раскрыл глава поселка

27-летнему убийце своей семьи в деревне Санкино грозит пожизненное заключение.

Следственное управление СКР по Свердловской области опубликовало подробности раскрытия убийства семьи в поселке Санкино, произошедшего накануне, в среду, 27 сентября. В этот день в своем доме были обнаружены тела 49-летней женщины, ее 25-летней дочери и годовалой внучки. Дом при этом был подожжен.

Читайте также
Житель Свердловской области подозревается в убийстве матери, сестры и племянницы

Раскрыть убийство помог глава поселка Санкино, который увидел родственника убитых. 27-летний мужчина попался главе сельсовета на улице в пьяном виде и в окровавленной одежде. Желая проверить, что случилось, чиновник пришел к дому, где жил пьяница, и обнаружил в жилище пожар, потушил огонь и вызвал полицию.

«После получения этих сведений усилия стражей порядка были направлены на скорейшее установление местонахождения и задержание родственника погибших, так как имелись веские основания полагать, что именно он причастен к случившемуся. Вскоре мужчина, находившийся на территории посёлка, был задержан», — говорится в сообщении СКР. Отмечается, задержанный убил мать сестру и племянницу. В соответствии с тяжестью обвинений, вопрос о предъявлении которых уже решается, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

В следственном комитет обещают проанализировать случившееся и дать рекомендации по предотвращению подобных трагедий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пострадавшие в аварии с поездом в Югре получат материальную помощь
Задержаны гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
Лидер «Христианского государства» был судим за убийство и разбой
Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь