Подробности от СКР: массовое убийство под Алапаевском раскрыл глава поселка

Следственное управление СКР по Свердловской области опубликовало подробности раскрытия убийства семьи в поселке Санкино, произошедшего накануне, в среду, 27 сентября. В этот день в своем доме были обнаружены тела 49-летней женщины, ее 25-летней дочери и годовалой внучки. Дом при этом был подожжен.

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Раскрыть убийство помог глава поселка Санкино, который увидел родственника убитых. 27-летний мужчина попался главе сельсовета на улице в пьяном виде и в окровавленной одежде. Желая проверить, что случилось, чиновник пришел к дому, где жил пьяница, и обнаружил в жилище пожар, потушил огонь и вызвал полицию.

«После получения этих сведений усилия стражей порядка были направлены на скорейшее установление местонахождения и задержание родственника погибших, так как имелись веские основания полагать, что именно он причастен к случившемуся. Вскоре мужчина, находившийся на территории посёлка, был задержан», — говорится в сообщении СКР. Отмечается, задержанный убил мать сестру и племянницу. В соответствии с тяжестью обвинений, вопрос о предъявлении которых уже решается, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.