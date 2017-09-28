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11:25 (мск), источник: "Российская газета"

В новосибирском СИЗО перехватили шахматную доску с двойным дном

Сотрудники Новосибирского СИЗО-1 обнаружили крупную партию запрещенных предметов в шахматной доске.

Посылка предназначалась для одного из подозреваемых.

Как стало известно, в изолятор поступила оперативная информация о «бандероли с начинкой».

— В результате сотрудниками оперативного отдела СИЗО-1 и сотрудниками дневной смены учреждения была пресечена попытка передачи 116 сим-карт, двух мобильных телефонов и зарядного устройства, — сообщили «РГ» в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Как выяснилось, в шахматной доске имелось двойное дно, там и находились запрещенные предметы. Выяснить, кто был ее отправителем, пока не удалось. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Между тем это уже не первый случай, когда сибиряки пытаются передать в колонии и изоляторы телефоны и сим-карты. В прошлом году в Новосибирске сотрудники исправительной колонии № 13 задержали квадрокоптер, с помощью которого осужденным пытались доставить запрещенные предметы. А в томской колонии на транспортном контрольно-пропускном пункте был обнаружен газовый баллон с «сюрпризом». В нем были спрятаны 169 сотовых телефонов, 18 сим-карт, семь зарядных устройств и пять гарнитур.

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