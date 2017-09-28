В новосибирском СИЗО перехватили шахматную доску с двойным дном

Как выяснилось, в шахматной доске имелось двойное дно, там и находились запрещенные предметы. Выяснить, кто был ее отправителем, пока не удалось. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Между тем это уже не первый случай, когда сибиряки пытаются передать в колонии и изоляторы телефоны и сим-карты. В прошлом году в Новосибирске сотрудники исправительной колонии № 13 задержали квадрокоптер, с помощью которого осужденным пытались доставить запрещенные предметы. А в томской колонии на транспортном контрольно-пропускном пункте был обнаружен газовый баллон с «сюрпризом». В нем были спрятаны 169 сотовых телефонов, 18 сим-карт, семь зарядных устройств и пять гарнитур.