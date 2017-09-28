В новосибирском СИЗО перехватили шахматную доску с двойным дном
Сотрудники Новосибирского СИЗО-1 обнаружили крупную партию запрещенных предметов в шахматной доске.
Сотрудники Новосибирского СИЗО-1 обнаружили крупную партию запрещенных предметов в шахматной доске.
Посылка предназначалась для одного из подозреваемых.
Как стало известно, в изолятор поступила оперативная информация о «бандероли с начинкой».
— В результате сотрудниками оперативного отдела СИЗО-1 и сотрудниками дневной смены учреждения была пресечена попытка передачи 116
Как выяснилось, в шахматной доске имелось двойное дно, там и находились запрещенные предметы. Выяснить, кто был ее отправителем, пока не удалось. В настоящее время проводятся
Между тем это уже не первый случай, когда сибиряки пытаются передать в колонии и изоляторы телефоны и