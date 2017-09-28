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11:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области семья из 3 человек отравилась грибами

Мать, отец и ребенок 7 лет находятся на лечении в Воронеже.

Семья из трех человек отравилась грибами в Репьевском районе в субботу, 23 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили сотрудники Репьевской районной больницы в среду, 27 сентября.

Мать и отец с ребенком 7 лет обратились в скорую помощь ночью воскресенья, 24 сентября. Они жаловались на тошноту, рвоту и жидкий стул. Сельчане сказали, что ели дома грибы.

Врачи незамедлительно приняли необходимые меры.

— С пациентами провели процедуру форсированного диуреза. Одновременно вводили в организм больных много жидкости и мочегонных средств. Это было нужно для того, чтобы ускорить выведение токсинов. Ставили капельницы с целью предотвращения патологических потерь организма, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» врач-терапевт Репьевской районной больницы Сергей Никонов.

Сейчас семья находится на лечении в Воронеже. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Это первый случай отравления грибами в Репьевском районе в 2017 году.

Контекст

С начала 2017 года в Воронежской области 51 человек отравился дикорастущими грибами, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону в четверг, 21 сентября. Всех пострадавших (среди них — девять детей) доставили в медучреждения. Причиной отравлений стало употребление в пищу неизвестных и похожих на съедобные грибов. Число отравившихся выросло на 31 человек за месяц.

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