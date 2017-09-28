Новосибирский аэропорт «Толмачево» восстановил работу после эвакуации

Источник: РИА Новости

«Оперативно-розыскные мероприятия завершены. Взрывных устройств не обнаружено. Аэропорт работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства, добавив, что временная эвакуация практически не нарушила график движения самолетов.

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Ранее сообщалось, что эвакуацию проводили в связи с тем, что в справочную аэропорта «Толмачево» поступил анонимный звонок о минировании.

Полиция в Новосибирске проверяет в четверг сообщения о минировании торговых центров, школ и других учреждений. В полиции и МЧС не называют общее количество зданий, эвакуированных из-за сообщений о бомбах, однако, судя по сообщениям очевидцев в соцсетях, их более 30. Среди них около десятка торговых центров, более 10 школ, а также различные административные учреждения.