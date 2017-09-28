Новосибирский аэропорт «Толмачево» восстановил работу после эвакуации
НОВОСИБИРСК, 28 сен — РИА Новости. Новосибирский международный аэропорт «Толмачево», сотрудники и пассажиры которого в четверг были эвакуированы
НОВОСИБИРСК, 28 сен — РИА Новости. Новосибирский международный аэропорт «Толмачево», сотрудники и пассажиры которого в четверг были эвакуированы
«Оперативно-розыскные мероприятия завершены. Взрывных устройств не обнаружено. Аэропорт работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства, добавив, что временная эвакуация практически не нарушила график движения самолетов.
Ранее сообщалось, что эвакуацию проводили в связи с тем, что в справочную аэропорта «Толмачево» поступил анонимный звонок о минировании.
Полиция в Новосибирске проверяет в четверг сообщения о минировании торговых центров, школ и других учреждений. В полиции и МЧС не называют общее количество зданий, эвакуированных
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. «Заминировано» было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.