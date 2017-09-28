В Ростове зафиксированы первые случаи заболевания гриппом

Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, на прошлом неделе было обследовано 46 человек с диагнозом ОРВИ, у пяти из них был выявлен вирус гриппа определен, представленный серовариантом А (Н1N1)pdm09. Также было диагностировано 17 случаев заболеваний негриппозной этиологии.

Также на прошлой неделе около 10,1 тыс человек в регионе обратились к врачам с жалобами на высокую температуру, боль в горле, насморк и кашель, им также был поставлен диагноз ОРВИ. Однако этот показатель остается вдвое меньше эпидемиологического порога, подчеркнули в ведомстве.