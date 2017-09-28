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11:48 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове зафиксированы первые случаи заболевания гриппом

В Ростовской области были зафиксированы первые лабораторно подтвержденные случаи заболевания гриппом и ОРВИ.

Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, на прошлом неделе было обследовано 46 человек с диагнозом ОРВИ, у пяти из них был выявлен вирус гриппа определен, представленный серовариантом А (Н1N1)pdm09. Также было диагностировано 17 случаев заболеваний негриппозной этиологии.

Также на прошлой неделе около 10,1 тыс человек в регионе обратились к врачам с жалобами на высокую температуру, боль в горле, насморк и кашель, им также был поставлен диагноз ОРВИ. Однако этот показатель остается вдвое меньше эпидемиологического порога, подчеркнули в ведомстве.

Сейчас в регионе ведется предсезонная прививочная кампания. По данным на 21 сентября в Ростовской области прививки против гриппа были сделаны 549 612 людям, что составляет 13% населения. В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что важно не заниматься самолечением, а при первых признаках заболевания обращаться к врачам.

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