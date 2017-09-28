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11:44 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске по 5 фактам мошенничества

32-летний уроженец Свердловской области прятался в Новороссийске.

Правоохранителям города-героя поступила оперативная информация о том, что в Новороссийске может прятаться мужчина, разыскиваемый за несколько преступлений по статье «Мошенничество».

По данным следствия, злоумышленник рассылал владельцам банковских карт смс-сообщение о том, что карта заблокирована. А потом обманом узнавал данные карты и снимал с нее деньги.

«Кубанские полицейские совместно с сотрудниками службы пограничного Управления ФСБ России по Краснодарскому краю в Новороссийске и коллегами из Перми в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили точное местонахождение 32-летнего уроженца Свердловской области», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленника задержали на съемной квартире, где были обнаружены мобильные телефоны и 40 неактивированных сим-карт.

Уголовное дело, по которому мужчина был объявлен в федеральный розыск, было возбуждено в Красноярском крае. Уже сейчас установлена причастность задержанного к пяти фактам мошенничества. В настоящее время задержанный передан инициатору розыска.

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