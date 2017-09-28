На Кубани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске по 5 фактам мошенничества

Правоохранителям города-героя поступила оперативная информация о том, что в Новороссийске может прятаться мужчина, разыскиваемый за несколько преступлений по статье «Мошенничество».

По данным следствия, злоумышленник рассылал владельцам банковских карт смс-сообщение о том, что карта заблокирована. А потом обманом узнавал данные карты и снимал с нее деньги.

«Кубанские полицейские совместно с сотрудниками службы пограничного Управления ФСБ России по Краснодарскому краю в Новороссийске и коллегами из Перми в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили точное местонахождение 32-летнего уроженца Свердловской области», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленника задержали на съемной квартире, где были обнаружены мобильные телефоны и 40 неактивированных сим-карт.