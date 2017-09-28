На Кубани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске по 5 фактам мошенничества
32-летний уроженец Свердловской области прятался в Новороссийске.
32-летний уроженец Свердловской области прятался в Новороссийске.
Правоохранителям
По данным следствия, злоумышленник рассылал владельцам банковских карт
«Кубанские полицейские совместно с сотрудниками службы пограничного Управления ФСБ России по Краснодарскому краю в Новороссийске и коллегами из Перми в ходе
Злоумышленника задержали на съемной квартире, где были обнаружены мобильные телефоны и 40 неактивированных
Уголовное дело, по которому мужчина был объявлен в федеральный розыск, было возбуждено в Красноярском крае. Уже сейчас установлена причастность задержанного к пяти фактам мошенничества. В настоящее время задержанный передан инициатору розыска.