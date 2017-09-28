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12:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Врачи рассказали о состоянии подозреваемого в двойном убийстве воронежского пенсионера

Подозреваемый в убийстве сына и невестки 63-летний Александр Зонов до сих пор находится в БСМП. У мужчины легкое ранение в ногу, он идет на поправку, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» источник в медицинской среде в четверг, 28 сентября.

По данным врачей, в той же больнице находится 31-летняя женщина-судебный пристав, пострадавшая от рук мужчины. Медики провели операцию. Женщина остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Она лежит в палате интенсивной терапии.

Сообщение о двойном убийстве поступило в правоохранительные органы около 09:00 в среду, 27 сентября. У дома № 32 на улице Семеновской в Тепличном нашли тела семейной пары — 37-летней Натальи и 39-летнего Александра. Супругов расстреляли в машине Mazda после того, как они отвезли детей в школу.

Следователи заподозрили в преступлении отца Александра — 63-летнего Александра Зонова. По версии силовиков, мужчина расстрелял близких из охотничьего карабина «Сайга». После этого он доехал на машине KIA Rio на соседнюю улицу Рушниковскую и поджег дом № 14, принадлежащий его бывшей жене. Затем вооруженный мужчина пересел на автомобиль Daewoo Nexia и поехал к Советскому районному отделу судебных приставов. Там он стал ждать знакомую сотрудницу. Около 13:50 31-летняя женщина вышла на улицу, Зонов выстрелил в нее пять раз. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, врачи борются за ее жизнь.

Нападавшего задержали на улице Шендрикова. Подозреваемый оказал сопротивление, силовики открыли огонь и ранили его в ногу.

По данным РИА «Воронеж», мужчину толкнул на жестокую расправу затяжной имущественный конфликт с семьей. Александр Зонов судился со старшим сыном из-за торгового павильона, в котором семья продавала автозапчасти.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Если вину Зонова докажут, ему грозит пожизненное заключение. В ближайшее время Зонову изберут меру пресечения.

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