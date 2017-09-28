Врачи рассказали о состоянии подозреваемого в двойном убийстве воронежского пенсионера

По данным врачей, в той же больнице находится 31-летняя женщина-судебный пристав, пострадавшая от рук мужчины. Медики провели операцию. Женщина остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Она лежит в палате интенсивной терапии.



Сообщение о двойном убийстве поступило в правоохранительные органы около 09:00 в среду, 27 сентября. У дома № 32 на улице Семеновской в Тепличном нашли тела семейной пары — 37-летней Натальи и 39-летнего Александра. Супругов расстреляли в машине Mazda после того, как они отвезли детей в школу.

Следователи заподозрили в преступлении отца Александра — 63-летнего Александра Зонова. По версии силовиков, мужчина расстрелял близких из охотничьего карабина «Сайга». После этого он доехал на машине KIA Rio на соседнюю улицу Рушниковскую и поджег дом № 14, принадлежащий его бывшей жене. Затем вооруженный мужчина пересел на автомобиль Daewoo Nexia и поехал к Советскому районному отделу судебных приставов. Там он стал ждать знакомую сотрудницу. Около 13:50 31-летняя женщина вышла на улицу, Зонов выстрелил в нее пять раз. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, врачи борются за ее жизнь.

Нападавшего задержали на улице Шендрикова. Подозреваемый оказал сопротивление, силовики открыли огонь и ранили его в ногу.

По данным РИА «Воронеж», мужчину толкнул на жестокую расправу затяжной имущественный конфликт с семьей. Александр Зонов судился со старшим сыном из-за торгового павильона, в котором семья продавала автозапчасти.