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12:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Устроившим беспорядки в колонии воспитанникам в Воронежской области вынесли приговор

Парней лишат свободы от 6 месяцев до года.

Суд приговорил восьмерых бывших воспитанников Бобровской воспитательной колонии к лишению свободы от 6 месяцев до года. Юношей осудили за погром и поджог имущества в колонии, которые случились в августе 2015 года. Решение опубликовали на сайте Бобровского райсуда в среду, 27 сентября.

Беспорядки в колонии происходили с 19:00 19 августа 2015 года до 3:00 20 августа 2015 года. По версии следствия, осужденные заблокировали изнутри вход в здание общежития. Парни повредили и уничтожили имущество учреждения, причинив материальный ущерб на сумму свыше 3 млн рублей.

Воспитанники не пускали в помещение сотрудников колонии. Заключенные через дверь требовали встречи с представителями администрации колонии. Они выдвинули требования: прекратить ходить строем по территории колонии и разрешить им курить. Они испортили мебель, оборудование, бытовую технику, жгли в помещении матрас. Конвойные вызывали МЧС и «скорую». Акцию неповиновения в Бобровской воспитательной колонии прекратили мирным путем. Переговоры с осужденными продолжались около четырех часов, никто в беспорядках не пострадал.

По факту случившегося расследовали уголовное дело об умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Перед судом предстали восемь парней. В отношении одного уголовное дело выделили в отдельное производство. К моменту суда все подсудимые достигли совершеннолетия, а некоторые освободились, отбыв наказание, по которому они были в воспитательной колонии. Объем материалов уголовного дела составил более 4,5 тысяч страниц, по делу прошли более 30 свидетелей.

Большая часть парней частично признались в преступлении, но были и те, кто вину не признал. Согласно показаниям юношей, на совершение преступления их толкнуло чувство ложного товарищества с другими осужденными, конформизм.

Суд признал всех подсудимых виновными и назначил наказание с учетом того, что преступление было совершено подсудимыми в несовершеннолетнем возрасте, а также степени вины каждого из юношей. Приговор не вступил в силу.

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