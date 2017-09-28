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11:45 (мск), источник: VN.ru

Трактор без тормозов заблокировал движение на Дуси Ковальчук

Крупное ДТП случилось в Заельцовском районе Новосибирска — трактор лишился тормозов и, опустив ковш, начал тормозить о находящиеся рядом автомобили. В результате движение на улице Дуси Ковальчук оказалось полностью перекрыто, там образовалась «мертвая» пробка.

Авария с участием пяти машин произошла днем 28 сентября, сообщает «Автоспас». Трактор, Toyota RAV4, Nissan Wingroad, Mitsubishi Diamante и «ГАЗель» 399-го маршрута двигались по улице Дуси Ковальчук со стороны Залесского в сторону площади Калинина.

Трактор двигался по крайней правой полосе, и в какой-то момент у него отказали тормоза. Водитель спецтехники принял решение тормозить ковшом об асфальт, при совершении этого маневра от столкнулся с Nissan. От удара иномарку откинуло сначала на Toyota, затем на маршрутку. В завершение Nissan зацепил следовавший впереди Mitsubishi.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате все три полосы Дуси Ковальчук оказались полностью перекрыты.

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