Дончанка оказалась в числе восьми пострадавших в ДТП на Ставрополье

Согласно информации краевого управления ГИБДД, 27 сентября около 19.00 на 5-м километре трассы Лермонтов — Черкесск в Предгорном районе столкнулись микроавтобусы Peugeot Boxer и Volkswagen Caravelle.

По предварительным данным, водитель Peugeot при повороте налево не предоставил преимущество в движении второму микроавтобусу.

В результате ДТП оба водителя, а также пассажир Peugeot и находившиеся в салоне Volkswagen мужчина и четыре женщины, в том числе жительница Ростовской области, с травмами доставлены в больницу.