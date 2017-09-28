Дончанка оказалась в числе восьми пострадавших в ДТП на Ставрополье
55-летняя жительница Ростовской области оказалась в числе восьми пострадавших в результате столкновения микроавтобусов в Ставропольском крае.
55-летняя жительница Ростовской области оказалась в числе восьми пострадавших в результате столкновения микроавтобусов в Ставропольском крае.
Согласно информации краевого управления ГИБДД, 27 сентября около 19.00 на 5-м километре трассы Лермонтов — Черкесск в Предгорном районе столкнулись микроавтобусы Peugeot Boxer и Volkswagen Caravelle.
По предварительным данным, водитель Peugeot при повороте налево не предоставил преимущество в движении второму микроавтобусу.
В результате ДТП оба водителя, а также пассажир Peugeot и находившиеся в салоне Volkswagen мужчина и четыре женщины, в том числе жительница Ростовской области, с травмами доставлены в больницу.
Полиция начала проверку по факту аварии.