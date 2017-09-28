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12:48 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже задержали партию поддельного парфюма известных брендов

Продавец может стать фигурантом уголовного дела, если ущерб правообладателям будет свыше 250 тысяч рублей.

«Элитный» парфюм с резким запахом химии. Партию контрафактной туалетной воды известных брендов «Armani», «Lacoste», а также косметики «Chanel» и «MAC» изъяли воронежские таможенники. Причём, в магазине в самом центре города.

На подделку в ведомство пожаловался покупатель — его смутила низкая цена и качество парфюма. Продавец пояснил, всё это приобрёл в Москве. Теперь он вполне может стать фигурантом даже уголовного дела, если ущерб правообладателям будет свыше 250 тысяч рублей.

Таможенники говорят, та же «Chanel», как правило, свои убытки оценивает очень высоко. Всё это даже на вид — весьма плохая подделка. Отличит и неспециалист. Качество печати низкое и даже те самые этикетки и логотипы не на своих местах.

Сергей Ившуков, главный государственный таможенный инспектор Воронежской таможни:

«Они могут быть либо наклеены некорректно, либо отклеиваются. Соответственно, отшелушивается краска и так далее, и тому подобное. И сами пузырьки низкого качества, ребристые. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направлены вопросы правообладателям и назначены исследования обозначений на схожесть до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками».

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