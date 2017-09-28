В Воронеже задержали партию поддельного парфюма известных брендов

«Элитный» парфюм с резким запахом химии. Партию контрафактной туалетной воды известных брендов «Armani», «Lacoste», а также косметики «Chanel» и «MAC» изъяли воронежские таможенники. Причём, в магазине в самом центре города.

На подделку в ведомство пожаловался покупатель — его смутила низкая цена и качество парфюма. Продавец пояснил, всё это приобрёл в Москве. Теперь он вполне может стать фигурантом даже уголовного дела, если ущерб правообладателям будет свыше 250 тысяч рублей.

Таможенники говорят, та же «Chanel», как правило, свои убытки оценивает очень высоко. Всё это даже на вид — весьма плохая подделка. Отличит и неспециалист. Качество печати низкое и даже те самые этикетки и логотипы не на своих местах.

Сергей Ившуков, главный государственный таможенный инспектор Воронежской таможни: