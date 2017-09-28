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12:00 (мск), источник: ТАСС

Около тысячи китайских туристов не могут покинуть Петербург из-за отмены рейсов «ВИМ-Авиа»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Около 1 тыс. китайских туристов не могут вылететь из Санкт-Петербурга из-за отмены рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Источник: РИА "Новости"

Об этом в четверг ТАСС сообщили в комитете по развитию туризма города.

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На данный момент в Санкт-Петербурге находятся около тысячи китайских туристов, которые не могут вылететь по месту назначения. Компания «Мир без границ». По соглашению ответственность за китайских туристов несут китайские туроператоры.
Пресс-служба комитета по развитию туризма Петербурга

Как сообщил ТАСС глава комитета Андрей Мушкарев, власти города создали рабочую группу по вывозу петербургских туристов — клиентов «ВИМ-Авиа» из-за рубежа и доставке иностранных туристов, которые находятся в Санкт-Петербурге. Накануне компания отменила все рейсы из Петербурга, в том числе в Пекин и Ухань.

«Все китайские туристы в настоящее время размещены в отелях, и решается вопрос о продлении временной визы управлением УФМС. Также представители Китайского посольства дежурят в аэропорту», — отметил глава комитета.

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