Около тысячи китайских туристов не могут покинуть Петербург из-за отмены рейсов «ВИМ-Авиа»

Источник: РИА "Новости"

Об этом в четверг ТАСС сообщили в комитете по развитию туризма города.

На данный момент в Санкт-Петербурге находятся около тысячи китайских туристов, которые не могут вылететь по месту назначения. Компания «Мир без границ». По соглашению ответственность за китайских туристов несут китайские туроператоры. Пресс-служба комитета по развитию туризма Петербурга

Как сообщил ТАСС глава комитета Андрей Мушкарев, власти города создали рабочую группу по вывозу петербургских туристов — клиентов «ВИМ-Авиа» из-за рубежа и доставке иностранных туристов, которые находятся в Санкт-Петербурге. Накануне компания отменила все рейсы из Петербурга, в том числе в Пекин и Ухань.