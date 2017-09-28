Около тысячи китайских туристов не могут покинуть Петербург из-за отмены рейсов «ВИМ-Авиа»

Об этом в четверг ТАСС сообщили в комитете по развитию туризма города.
На данный момент в Санкт-Петербурге находятся около тысячи китайских туристов, которые не могут вылететь по месту назначения. Компания «Мир без границ». По соглашению ответственность за китайских туристов несут китайские туроператоры.
Как сообщил ТАСС глава комитета Андрей Мушкарев, власти города создали рабочую группу по вывозу петербургских туристов — клиентов «ВИМ-Авиа»
«Все китайские туристы в настоящее время размещены в отелях, и решается вопрос о продлении временной визы управлением УФМС. Также представители Китайского посольства дежурят в аэропорту», — отметил глава комитета.