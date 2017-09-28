Бухгалтеры центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, из Магнитогорска похитили 2,5 миллиона рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении трех бухгалтеров муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Апельсин» подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество».

«По версии следствия, в период 2016 — 2017 годов подозреваемые, используя служебное положение, путем внесения в реестры на перечисление заработной платы завышенных сумм, похитили из муниципального бюджета средства на сумму более 2,4 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России по Челябинской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу», — сообщили в СК по региону.