На Кубани сотрудник банка похитил деньги и драгоценные металлы из хранилища банка

Сотрудник банка в Ейске был осужден на 4,5 года лишения свободы за кражу денег и драгоценных металлов из хранилища банка. Ущерб, причиненный банку составил более 6,5 млн рублей.

Вадим Кузнецов с решением банка не согласился и обжаловал приговор в апелляционном порядке, утверждая, что он не совершал преступления.