На Кубани сотрудник банка похитил деньги и драгоценные металлы из хранилища банка
Прокуратура опровергла апелляционную жалобу осужденного, приговор суда остался без изменений.
Прокуратура опровергла апелляционную жалобу осужденного, приговор суда остался без изменений.
Сотрудник банка в Ейске был осужден на 4,5 года лишения свободы за кражу денег и драгоценных металлов из хранилища банка. Ущерб, причиненный банку составил более 6,5 млн рублей.
Вадим Кузнецов с решением банка не согласился и обжаловал приговор в апелляционном порядке, утверждая, что он не совершал преступления.
«Однако доводы его жалобы были опровергнуты представителем прокуратуры Краснодарского края. Краснодарский краевой суд приговор суда первой инстанции оставил без изменения, жалобу осужденного — без удовлетворения», — сообщает