В Волгограде продавали подозрительное мясо
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия обнаружила потенциально опасное мясо в магазине «Светофор», расположенном в Волгограде.
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия обнаружила потенциально опасное мясо в магазине «Светофор», расположенном в Волгограде.
Как сообщили РИАЦ в ведомстве, в ходе проверки мест хранения продукции в магазине обнаружили колбасные изделия и мясо свинины общим весом 150 килограммов, которые хранились без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение,
Кроме того в холодильной камере находилась охлажденная свинина без ветеринарных сопроводительных документов, на этикетке которой отсутствовала полная информация для потребителя — срок годности, производитель, условия хранения, состав, наличие или отсутствие ГМО.
— По результатам проверки Управлением Россельхознадзора директор магазина «Светофор» привлечен к административной ответственности, — добавили в ведомстве. — Вся выявленная продукция была уничтожена владельцем.