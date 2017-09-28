В Волгограде продавали подозрительное мясо

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в ведомстве, в ходе проверки мест хранения продукции в магазине обнаружили колбасные изделия и мясо свинины общим весом 150 килограммов, которые хранились без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода, позволяющее идентифицировать подконтрольный товар.

Кроме того в холодильной камере находилась охлажденная свинина без ветеринарных сопроводительных документов, на этикетке которой отсутствовала полная информация для потребителя — срок годности, производитель, условия хранения, состав, наличие или отсутствие ГМО.