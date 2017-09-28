В Прикамье в многоквартирном доме произошёл взрыв газа

В городе Красновишерск Пермского края 28 сентября в 12.00 произошёл взрыв газа в квартире на втором этаже трёхэтажного многоквартирного дома на улице сосновой.

«Взрывом выбиты окно на кухне квартиры и входная дверь, возгорания не произошло, разрушений конструкций дома нет. Имеется пострадавший. Причина устанавливается. Из дома выведены 12 человек, в настоящее время возвращены в квартиры», — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.