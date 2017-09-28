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12:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье в многоквартирном доме произошёл взрыв газа

Разрушения конструкций здания нет, выбиты окно и дверь.

В городе Красновишерск Пермского края 28 сентября в 12.00 произошёл взрыв газа в квартире на втором этаже трёхэтажного многоквартирного дома на улице сосновой.

«Взрывом выбиты окно на кухне квартиры и входная дверь, возгорания не произошло, разрушений конструкций дома нет. Имеется пострадавший. Причина устанавливается. Из дома выведены 12 человек, в настоящее время возвращены в квартиры», — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

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