Калининградец угнал у своей мамы «БМВ» и врезался на нем в здание
21-летнему калининградцу грозит до 5 лет колонии за угон автомобиля у собственной матери. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в
21-летнему калининградцу грозит до 5 лет колонии за угон автомобиля у собственной матери. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в
Преступление было совершено в ночь на 25 сентября. Мать подозреваемого в это время находилась за пределами региона. На угнанном у нее автомобиле марки «БМВ» мужчина, не имеющий водительских прав, поехал кататься по городу и на улице Челнокова врезался в здание.
Нарушителя задержали инспекторы ГИБДД. Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством».