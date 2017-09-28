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15:20 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградец угнал у своей мамы «БМВ» и врезался на нем в здание

21-летнему калининградцу грозит до 5 лет колонии за угон автомобиля у собственной матери. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Преступление было совершено в ночь на 25 сентября. Мать подозреваемого в это время находилась за пределами региона. На угнанном у нее автомобиле марки «БМВ» мужчина, не имеющий водительских прав, поехал кататься по городу и на улице Челнокова врезался в здание.

Нарушителя задержали инспекторы ГИБДД. Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством».

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