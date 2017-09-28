Калининградец угнал у своей мамы «БМВ» и врезался на нем в здание

Преступление было совершено в ночь на 25 сентября. Мать подозреваемого в это время находилась за пределами региона. На угнанном у нее автомобиле марки «БМВ» мужчина, не имеющий водительских прав, поехал кататься по городу и на улице Челнокова врезался в здание.