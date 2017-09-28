В Новороссийске в ДТП пострадали четыре человека
В Новороссийске 27 сентября произошла авария с участием трех автомобилей.
В Новороссийске 27 сентября произошла авария с участием трех автомобилей.
ДТП случилось в 21:05 на трассе Новороссийск — Керченский пролив.
По предварительным данным, 32-летний водитель ВАЗ-21120 при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу ВАЗ-21144. В стоявший ВАЗ-21120 позже врезался Mercedes-190. Кроме того иномарка сбила двух пешеходов, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Пострадали четыре человека: пятилетняя девочка, сидевшая в иномарке, два пешехода и водитель ВАЗ-21144. У водителя иномарки были признаки опьянения, от освидетельствования он отказался.