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12:52 (мск), источник: ЮГА.ру

В Новороссийске в ДТП пострадали четыре человека

В Новороссийске 27 сентября произошла авария с участием трех автомобилей.

Источник: ЮГА.ру

ДТП случилось в 21:05 на трассе Новороссийск — Керченский пролив.

По предварительным данным, 32-летний водитель ВАЗ-21120 при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу ВАЗ-21144. В стоявший ВАЗ-21120 позже врезался Mercedes-190. Кроме того иномарка сбила двух пешеходов, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пострадали четыре человека: пятилетняя девочка, сидевшая в иномарке, два пешехода и водитель ВАЗ-21144. У водителя иномарки были признаки опьянения, от освидетельствования он отказался.

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