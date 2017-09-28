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13:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Непристегнутый бесправник совершил ДТП в Борисове, пытаясь обогнать автомобиль

По информации старшего инспектора отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Минского облисполкома Елены Соколовой, происшествие случилось в 18.30 на улице Пирогова в Борисове.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Местный житель 1991 года рождения, никогда не получавший водительское удостоверение, ехал за рулем Volkswagen Golf в сторону улицы Гагарина.

Пытаясь обогнать другой автомобиль, он не удостоверился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Ford Escort. Последним управлял местный житель 1986 года рождения. После столкновения автомобиль Volkswagen выехал за пределы проезжей части и наехал на придорожное дерево.

— В результате ДТП водитель Volkswagen был травмирован. С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадина лба он был госпитализирован в Борисовскую ЦРБ. Выяснилось также, что пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности, — сообщила Елена Соколова.

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