Непристегнутый бесправник совершил ДТП в Борисове, пытаясь обогнать автомобиль

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Местный житель 1991 года рождения, никогда не получавший водительское удостоверение, ехал за рулем Volkswagen Golf в сторону улицы Гагарина.

Пытаясь обогнать другой автомобиль, он не удостоверился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Ford Escort. Последним управлял местный житель 1986 года рождения. После столкновения автомобиль Volkswagen выехал за пределы проезжей части и наехал на придорожное дерево.