Мастер стройфирмы осужден за гибель мужчины, упавшего в яму
НОВОСИБИРСК, 28 сентября, ФедералПресс. В Новосибирске осудили мастера участка фирмы «Сибстройагро», по вине которого мужчина упал в котлован и погиб. Об этом рассказали в
НОВОСИБИРСК, 28 сентября, ФедералПресс. В Новосибирске осудили мастера участка фирмы «Сибстройагро», по вине которого мужчина упал в котлован и погиб. Об этом рассказали в
По данным ведомства, в январе ООО «Сибстройагро» реконструировало подземную теплотрассу на улице Котовского. В земле была вырыта траншея, в которую упал мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Следствие выяснилось, что виноват в случившегося 54-летний мастер участка, которые не проследил, чтобы вдоль траншеи было установлено ограждение. Он признан виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем за собой смерть человека.
Обвиняемый свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно и испытательному сроку. Также ему 2 года запрещено заниматься деятельностью, связанную с руководством и обеспечением техники безопасности при проведении строительных работ.