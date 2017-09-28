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13:01 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Мастер стройфирмы осужден за гибель мужчины, упавшего в яму

НОВОСИБИРСК, 28 сентября, ФедералПресс. В Новосибирске осудили мастера участка фирмы «Сибстройагро», по вине которого мужчина упал в котлован и погиб. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК региона.

По данным ведомства, в январе ООО «Сибстройагро» реконструировало подземную теплотрассу на улице Котовского. В земле была вырыта траншея, в которую упал мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следствие выяснилось, что виноват в случившегося 54-летний мастер участка, которые не проследил, чтобы вдоль траншеи было установлено ограждение. Он признан виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем за собой смерть человека.

Обвиняемый свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно и испытательному сроку. Также ему 2 года запрещено заниматься деятельностью, связанную с руководством и обеспечением техники безопасности при проведении строительных работ.

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