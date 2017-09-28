Мастер стройфирмы осужден за гибель мужчины, упавшего в яму

По данным ведомства, в январе ООО «Сибстройагро» реконструировало подземную теплотрассу на улице Котовского. В земле была вырыта траншея, в которую упал мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следствие выяснилось, что виноват в случившегося 54-летний мастер участка, которые не проследил, чтобы вдоль траншеи было установлено ограждение. Он признан виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем за собой смерть человека.