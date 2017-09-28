Челябинец расчленил тело матери, чтобы получить её пенсию
Расследование уголовного дела завершено.
Расследование уголовного дела завершено.
В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в надругательстве над телом умершей матери, сообщают в СУ СКР по Челябинской области.
Напомним, 6 июня 2017 года около одного из домов по улице Куйбышева прохожие нашли мешок
«Согласно заключения
В настоящее время дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.