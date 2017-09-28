В Омской области осудили чиновницу, которая забирала зарплату мужа
Седельниковский райсуд вынес приговор 45-летней главе Саратовского сельского поселения, признав чиновницу виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.
Седельниковский райсуд вынес приговор 45-летней главе Саратовского сельского поселения, признав чиновницу виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.
В июле 2012 года женщина устроила на работу в местную администрацию своего мужа на должность водителя по совместительству. При этом трудоустройство было фиктивным, поскольку супруг работал на вахтах в другом регионе и вовсе не знал о намерениях своей
Таким образом, работа фактически не выполнялась, но из бюджета мужчине начислялась зарплата, которую забирала глава поселения и распоряжалась ею по своему усмотрению. Всего таким образом Саратовскому поселению был причинен ущерб в размере более 50 тысяч рублей, сообщила
Свою вину в содеянном чиновница признала, раскаялась и получила 1 год условного срока, а также на год была лишена права занимать должности с функциями представителя власти, предполагающие