В Омской области осудили чиновницу, которая забирала зарплату мужа

В июле 2012 года женщина устроила на работу в местную администрацию своего мужа на должность водителя по совместительству. При этом трудоустройство было фиктивным, поскольку супруг работал на вахтах в другом регионе и вовсе не знал о намерениях своей чиновницы-жены.

Таким образом, работа фактически не выполнялась, но из бюджета мужчине начислялась зарплата, которую забирала глава поселения и распоряжалась ею по своему усмотрению. Всего таким образом Саратовскому поселению был причинен ущерб в размере более 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.