Россельхознадзор Кубани выявил бруцеллез на территории Краснодарского края
Опасное заболевание нашли у коров в Отрадненском районе.
Опасное заболевание нашли у коров в Отрадненском районе.
Специалисты управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю провели проверку на фермах Отрадненского района. В станице Подгорная Синюха на территории бывшей МТФ № 3 у пяти голов крупного рогатого скота был выявлен бруцеллез.
«Это серьезное бактериальное заболевание. Бактерия очень устойчива к внешней среде. Она отлично выживает в условиях отрицательной температуры. До пяти месяцев Бруцелла живет в водных условиях, в земле — три месяца и больше. В молоке она присутствует до 46 дней, в брынзе — до двух месяцев. Остальные молочные продукты содержат бактерию на протяжении всего срока их пищевой ценности», — сообщает
Стоит отметить, что заражение от больного животного здоровому происходит очень быстро. При этом, бруцеллез опасна не только для животных, но и для человека.