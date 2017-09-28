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15:24 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Россельхознадзор Кубани выявил бруцеллез на территории Краснодарского края

Опасное заболевание нашли у коров в Отрадненском районе.

Специалисты управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю провели проверку на фермах Отрадненского района. В станице Подгорная Синюха на территории бывшей МТФ № 3 у пяти голов крупного рогатого скота был выявлен бруцеллез.

«Это серьезное бактериальное заболевание. Бактерия очень устойчива к внешней среде. Она отлично выживает в условиях отрицательной температуры. До пяти месяцев Бруцелла живет в водных условиях, в земле — три месяца и больше. В молоке она присутствует до 46 дней, в брынзе — до двух месяцев. Остальные молочные продукты содержат бактерию на протяжении всего срока их пищевой ценности», — сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что заражение от больного животного здоровому происходит очень быстро. При этом, бруцеллез опасна не только для животных, но и для человека.

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