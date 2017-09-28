Фура врезалась в легковой автомобиль в Бресте

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте грузовик врезался в легковой автомобиль, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

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Авария произошла 27 сентября около 17.35. По предварительной информации, за рулем автомобиля «Ивеко» с прицепом был 30-летний житель Волковыска.

Фура двигалась по трассе М1 от пункта пропуска «Козловичи» в направлении улицы Дубровской. Водитель грузовика совершил столкновение с остановившимся перед перекрестком попутным автомобилем «Фольксваген», которым управлял 39-летний оршанец.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали в Брестскую городскую больницу скорой медицинской помощи.