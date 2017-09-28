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13:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге на КАДе за рулем гоняет маленький ребенок

А рядом с ним, на переднем сиденье, сидит еще один малыш.

Четверг, 28 сентября, полдень. Машин на кольцевой много, как, в общем-то, всегда. Автомобили мчат в своем стройном потоке. Но один из них почему-то выбивается из ряда, виляя то влево, то вправо.

Поравнявшись со странным «ВАЗом», петербурженка Ирина Федосеева решила посмотреть, кто же управляет машиной. И глазам своим не поверила, когда заглянула в окно отечественной легковушки.

— По кольцевой на участке от Гостилицкого до Таллинского шоссе, по крайнему левом ряду со скоростью 140 километров в час едет автомобиль «ВАЗ-2115», за рулем — ребенок, — написала автолюбительница в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте.

И выложила фото и машины, и юного Шумахера.

Во время загрузки произошла ошибка.

За рулем, действительно, юнец безусый. Мальчику на вид лет десять, не больше, своими маленькими ладошками он держит руль, а ему в глаза светит петербургское солнце — такое яркое, что водитель даже не прищурился, а практически закрыл глаза. Хотя, может, это еще и от удовльствия.

— Да там рядом с ним его братец, похоже, — разглядели внимательные подписчики группы еще одного мальца на переднем сиденье. — Наверняка, своей очереди порулить ждет.

— Да он все равно на коленях у отца, да и до педалей не достает, батя контролит, — говорят одни петербуржцы. — Да и по фото видно, что не в левом, а в правом ряду.

— Вы так же будете говорить, если он устроит ДТП? Да еще со смертельным исходом? — задаются вопросом другие.

К слову, по правилам дорожного движения, водить автомобиль самостоятельно в России можно лишь с 18 лет, а в сопровождении инструктора — с 16 лет.

Детям в возрасте этого мальчика можно лишь сидеть на переднем сиденье — и то только в специальном удерживающем устройстве, а никак не за рулем.

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