«Облили горючим и подожгли»: в Екатеринбурге средь бела дня сгорела машина

Как сообщила ЕАН очевидица, серебристый Renault Logan сгорел на огороженной придомовой парковке час назад. Инцидент случился возле дома № 73 по улице Ирбитская. По словам горожанки Натальи Клецкиной имел место поджог.

«Я вела ребенка в школу около двух часов дня. Увидела, как горит машина. Она стояла месяц на этом месте без номеров. Видно, что облили горючим и подожгли», — рассказала екатеринбурженка. В региональном ГУ МЧС корреспонденту ЕАН подтвердили информацию о возгорании.

«Пожар начался в 13:35. В течение трех минут он был потушен. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Две единицы техники с восемью пожарными выезжали на место инцидента» — рассказала заместитель руководителя пресс-службы управления Наталья Зырянова.