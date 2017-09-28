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13:12 (мск), источник: ЕАН

«Облили горючим и подожгли»: в Екатеринбурге средь бела дня сгорела машина

В Екатеринбурге сегодня днем полыхал автомобиль. Языки пламени уничтожили машину дотла.

Как сообщила ЕАН очевидица, серебристый Renault Logan сгорел на огороженной придомовой парковке час назад. Инцидент случился возле дома № 73 по улице Ирбитская. По словам горожанки Натальи Клецкиной имел место поджог.

«Я вела ребенка в школу около двух часов дня. Увидела, как горит машина. Она стояла месяц на этом месте без номеров. Видно, что облили горючим и подожгли», — рассказала екатеринбурженка. В региональном ГУ МЧС корреспонденту ЕАН подтвердили информацию о возгорании.

«Пожар начался в 13:35. В течение трех минут он был потушен. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Две единицы техники с восемью пожарными выезжали на место инцидента» — рассказала заместитель руководителя пресс-службы управления Наталья Зырянова.

В ходе ЧП никто не пострадал. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Павел Пивоваров

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