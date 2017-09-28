Мэр Новосибирска рассказал, что мин в городе не было

С утра в администрацию города, Россгвардию и в правоохранительные органы начали поступать звонки о заминировании различных учебных заведений, отелей, торговых центров, автовокзала, аэропорт и т. д. Проверки зданий ведутся до сих пор.

«Новосибирск подвергся телефонной атаке, точнее настоящему телефонному терроризму. Ведь по звонкам приходится выполнять весь комплекс работ. Я вынужден назвать эти цифры: десять школ, 16 торговых объектов, Заксобрание, автовокзал. Это те объекты, по которым поступало сообщение с угрозой по минированию. Вынуждены были и силовые структуры, и все наши силы спасателей и администрации принимать в этом участие. Мы остановили занятия, а ребятишек выселили. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование в поисках виновников, которые ответят по закону», — сообщили в группе Инцидент со ссылкой на мэра города.